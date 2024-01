Istanbul Eyup Sultan Apartments Project

Marmararegion, Türkei

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! BenLeo ist ein neues Luxusprojekt im Zentrum von Istanbul in der Region Uskudar. Jedes Detail von Komfort, Luxus und Komfort wird in der Anlage durchdacht. Viele unvergessliche Momente und farbenfrohe Erinnerungen erwarten Sie. Alle Apartments in BenLeo Acibadem sind vollständig fertiggestellt. « schlüsselfertig », die gemäß hohen Qualitätsstandards aus Premium-Materialien hergestellt werden. Die Apartments werden auch mit modernen Haushaltsgeräten und Teilmöbeln ausgestattet. Für die Bewohner des BenLeo Acibadem wird eine Premium-Infrastruktur bereitgestellt: Innenpool, Loungebereich mit Terrasse, Bibliothek, Coworking, Café, Fitnesscenter, Squash, SPA mit Saunen, Miniclub. Infrastruktur: - Lounge Terrace; - Fitnesscenter; - Bibliothek; - Kürbis; - Business Lounge; - Cafe; - Tischtennis; - SPA; - Sauna; - Kinderclub; - Innenpool. Ort: Der Wohnkomplex BenLeo Acibadem befindet sich im prestigeträchtigen zentralen Teil Istanbuls auf der asiatischen Seite des Bosporus, ideal für Familien und erholsame Ferien. Die Gegend bietet eine hervorragende Erreichbarkeit des Verkehrs und eine hohe Verfügbarkeit moderner Schulen und hochwertiger medizinischer Einrichtungen. Für Liebhaber von Spa-Ferien, nur 30 Minuten vom BenLeo Acibadem entfernt, gibt es viele Strände, auch auf den Prince Islands. Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in der Türkei für Ihr Budget und Ihre Wünsche!