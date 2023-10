Avsallar, Türkei

von €130,000

Möchten Sie eine Wohnung sowohl in der Natur als auch in Strandnähe besitzen? Wenn Sie möchten, sollten Sie in diesem Projekt eine Wohnung wählen. Da es nur 650 Meter vom Strand entfernt ist und in der Natur gebaut wird. Es gibt verschiedene Arten von Wohnungen , Sie können 1 + 1, 2 + 1 Apartments oder Dach- und Garten-Doppelbetten mit zwei, drei Schlafzimmern wählen. Das Projekt liegt nur 20 km vom Stadtzentrum von Alanya entfernt , Es dauert nicht 15 Minuten, um das Zentrum zu erreichen. Es beginnt am 30. Oktober 2022 und endet am 30. April 2024. Der Komplex wird im Zentrum von Avsallar mit 2 Luxusaufzügen, Satellitenfernsehverbindungseinheit, Internet für jede Wohnung, Generator, LED-Leuchten in den öffentlichen Bereichen und in der Empfangslobby. Im Inneren des Gebäudes befinden sich eine Sauna, ein Dampfbad, ein Entspannungsraum, eine Dusche, eine Lobby, Fitnessstudio und Cafeteria. Im Garten gibt es einen großen Außenpool mit Sonnenliegen, Kamel und Kinderspielplatz.