Wohnkomplex Luxury apartments in Gokturk area.

Der Komplex befindet sich im ELITE Gokturk Mikrobezirk, der zum Eyup-Viertel gehört.

Dieses Projekt ist eines der herausragenden Beispiele für Kreativität und architektonischen Ansatz. Sie werden nicht nur der Besitzer der Residenz, sondern auch der Besitzer von unvergesslichen Erinnerungen und wundervollen Momenten in diesem schönen Komplex mit Ihren Lieben verbracht.

Das Projekt hat eine Gesamtfläche von 20.000 m2, besteht aus 9 Blöcken, insgesamt 182 exklusive Wohnungen mit Layouts von 2 + 1 bis 4,5 + 1, mit einer Fläche von 98 m2 bis 390 m2.

Der Komplex hat alles, was Sie für Ruhe und Leben benötigen.

Die Anlage befindet sich in der Mitte der Natur, es gibt mehrere Colleges und Schulen, Krankenhäuser in der Nähe, das große Einkaufszentrum Vadi Istanbul ist 15 Minuten entfernt, Belgorodsky Wald und Gokturk See 10 Minuten entfernt, U-Bahn - 5 Minuten, Bus - 5 Minuten, TEM Autobahn - 10 Minuten, Flughafen - 20 Minuten.

Alle Wohnungen werden komplett fertig geliefert, die nach den höchsten Qualitätsstandards aus hochwertigen Materialien durchgeführt werden.

Fertigstellung: 3. Quartal 2025.

Infrastruktur:

Hallenbad

Sauna und Dampfbad

Gymnasium

Pilates und Yoga-Zimmer

Außen- und Innenspielplätze

Landschaftsgebiete

Dekorative Pools

Tierparks

Wanderwege

Camellias

24/7 Sicherheit

Und vieles mehr

Tolle Lage:

Flughafen Istanbul 16.7 km

TEM Highway 16.8 km

FSM Brücke 27.8 km

Metro 1.4 km

Eyupoglu College 1 km

Hisar Educational Foundation Schools 3 km

Wadi Istanbul 12,9 km

Istinye Park 18.2 km

Florence Nightingale Gokturk 3.4 km

Acibadem Gokturk Medical Center 4.1 km

