New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey

Avsallar, Türkei

von €121,000

Smaragdparadies für Menschen, die sich bequem fühlen möchten. Das Smaragdparadies befindet sich in Avsallar, Das ist die Heimat des schönsten Strandes von Alanya. Avsallar liegt 22 km vom Zentrum von Alanya entfernt und ist ein Bereich, in dem es viele 5-Sterne-Hotels, Strandclubs und Luxusresidenzen gibt. Avsallar ist das sich am schnellsten entwickelnde Gebiet und das am besten für Investitionen von Alanya und Antalya geeignete Gebiet. Avsallar liegt in der Nähe neuer Einkaufszentren, Restaurants und eines lebendigen Alltags. Es ist nur zehn Gehminuten von Ihren Apartments entfernt und der schönste Strand von Alanya liegt 900 m entfernt. Ein weiterer Vorteil von Avsallar ist, dass es nur 50 Minuten vom Flughafen Alanya-Gazipaşa entfernt ist. Der Flughafen Gazipaşa entwickelt sich jedes Jahr und immer mehr Flüge werden zu viele verschiedene Länder verfügbar, was auch den wirtschaftlichen Wert des Gebiets erhöht. Emerald Paradise wird aus 234 Wohnungen bestehen. Das Projekt besteht aus 144 Apartments mit einem Schlafzimmer, 64 Apartments mit zwei Schlafzimmern (, alle mit eigenem Bad ) und 26 Penthouse-Apartments. Einrichtungen wie ein Fitnessstudio, ein Wellness- und Wellness-Spa-Center, ein Restaurant, ein Spielzimmer, ein Kino, ein Tennisplatz, ein Miniclub, Schwimmbäder, ein Grillplatz und ein Geschäft sind verfügbar. Es hat die Kinder Spielplatz, Tennisplatz und Grillplatz zusammengestellt, und sie wurden 3 Meter unter dem Gefälle platziert und so sichergestellt, dass das Geräusch diejenigen nicht stört, die sich am Pool sonnen und ausruhen. Auch dieses Projekt wird eine Tiefgarage für Bewohner haben, die eigene Autos haben. Weitere Informationen zu Emerald Paradise erhalten Sie bei unserem Unternehmen oder schreiben Sie an. Wir werden versuchen, Ihren Traum zu verwirklichen