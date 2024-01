Hotel apartments in Basin Express Istanbul

Avanos, Türkei

Stay Property bietet neue Apartments in Gazipash. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 45 bis 122 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 2200 Meter. Gazipasha ist eine Stadt in der Südtürkei vor der Küste des Mittelmeers neben Alanya. Das Erscheinen des internationalen Flughafens hier im Jahr 2011 gab eine neue Entwicklungsrunde, sowohl in der Stadt als auch auf dem Immobilienmarkt. Gazipasha hat 50 km Sandufer, es gibt den berühmten 2,5 km langen, wunderschönen felsigen Strand von Selinus, an dem Sie inmitten von Nadelbäumen schwimmen können. Trotz des langen und breiten Strandes mit sanftem Zugang zum Meer gibt es in Gazipasha nur wenige Hotels. Die Landwirtschaft wird entwickelt. Die Stadtbevölkerung beträgt etwa 50.000 Menschen. Es gibt alles fürs Leben: große Supermärkte, Märkte, Geschäfte, Boutiquen, Kettenrestaurants, Kinderkindergärten, Schulen, Hochschulen, Universitäten. Immobilien in Gazipasha eignen sich für diejenigen, die in eine türkische Stadt mit dem Meer ziehen möchten, mit der Aussicht, einen Job zu finden, ein Unternehmen zu eröffnen und Kinder zu erziehen. Darüber hinaus ist es eine großartige Investition und eine bequeme Option für einen Ferienort.