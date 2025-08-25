  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş

Wohnung in einem Neubau Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş

Besiktas, Türkei
von
$1,35M
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27910
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Besiktas

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Meerblick-Wohnuungen in Meeresnähe in Istanbul Beşiktaş

Die Wohnungen in einem Projekt zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Lage aus. Beşiktaş befindet sich auf der europäischen Seite von İstanbul und zieht die Aufmerksamkeit durch den Blick auf den Bosporus auf sich. Darüber hinaus befindet sich die 15 Temmuz Şehitler Brücke in der Gegend.

Die Wohnungen zum Verkauf in İstanbul Beşiktaş befinden sich in fußläufiger Entfernung zum täglichen Bedarf und direkt vor den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel. Die Immobilie ist 100 m vom Abbasağa Park, 250 m von der Technischen Universität Yıldız, 300 m vom Beşiktaş-Platz, 400 m vom Conrad Hotel, 500 m vom Sait Çiftçi State Hospital, 650 m vom Strand, 1 km vom Yıldız Park, 1,4 km vom Zorlu Center, 1,6 km vom Dolmabahçe Palast, 2,1 km von Ortaköy, 3 km von der 15 Temmuz Şehitler Brücke und 42 km vom Flughafen Istanbul entfernt.

Das luxuriöse Wohnprojekt besteht aus insgesamt 293 Wohnungen in 10 Blöcken mit 6 Etagen auf einem 17.650 m² großen Grundstück. Das Projekt ist reich an sozialen Einrichtungen wie einem Innen- und Außenpool, einem türkischen Bad, einer Sauna, einem SPA, einem Fitnessstudio, einer Vitaminbar, Wanderwegen, Kamelien, einem Kinderpool, Kinderspielplätzen, einem überdachten Parkplatz, einem 24/7-Sicherheitsdienst und Überwachungskameras.

Die Wohnung verfügt über eine separate Küche, einen Balkon und ein eigenes Bad. Die Immobilie ist mit einer reichhaltigen Ausstattung versehen, wie z.B. einer Stahltür, einem intelligenten Heimsystem, Küchengeräten, Laminat- und Keramikbelägen, einer Duschkabine, PVC-Fenstern mit Doppelverglasung und Balkontüren.


IST-01059

Standort auf der Karte

Besiktas, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

