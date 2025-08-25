  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Besiktas
  Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş

Besiktas, Türkei
von
$1,01M
;
19
ID: 27796
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Besiktas

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    14

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Blick auf den Bosporus, großem Balkon und 500 m Entfernung zum Einkaufszentrum Akmerkez in Beşiktaş, Istanbul

Die zum Verkauf stehenden Wohnungen befinden sich im Stadtteil Levent in Beşiktaş. Levent ist das Finanzzentrum von Istanbul und mit seinem hohen täglichen Verkehrsaufkommen eines der Gebiete mit dem höchsten Grundstückswert in Istanbul. Die Gegend besticht durch ihre Küstenlinie, exklusive Einkaufszentren, Cafés und Restaurants mit Blick auf den Bosporus, Unterhaltungsmöglichkeiten und Schulen, die Fremdsprachenunterricht anbieten.

Das exklusive Projekt mit einem privaten Whirlpool auf der Terrasse befindet sich in Gehweite zu Geschäften für den täglichen Bedarf, 200 Meter von Bushaltestellen, 350 Meter von der U-Bahn-Station Nispetiye, 500 Meter von Akmerkez, einem der exklusivsten Einkaufszentren Istanbuls, 1,8 km von der Metrobus-Haltestelle, 1,9 km vom Raffles Istanbul Hotel, 2 km vom Zorlu Center, 2,5 km vom Bebek-Strand, 5,4 km vom Beşiktaş-Platz und 37,9 km vom Flughafen Istanbul entfernt.

Das Projekt, das über Wohnungen mit Blick auf den Bosporus und Balkonen mit eigenem Whirlpool verfügt, hat eine Grundstücksfläche von 2.300 m². Das Projekt besteht aus einem einzigen Block und 14 Stockwerken. Es gibt 77 unabhängige Einheiten mit 1 bis 3 Schlafzimmern. Einige der Wohnungen im Projekt verfügen über einen eigenen Whirlpool auf dem Balkon und bieten einen Panoramablick auf Istanbul in einer ruhigen und modernen Umgebung an. Das Projekt, das über eine sehr umfangreiche soziale Infrastruktur verfügt, umfasst Einrichtungen wie einen Außenpool, der auf dem Dach geschlossen werden kann, einen Fitnessraum, einen Erholungsbereich, eine Fußbodenheizung, eine Sauna, einen 5-stöckigen Parkplatz, Kinderspielplätze, einen Aufzug, ein VFR-Kühlsystem, einen 24/7-Sicherheitsdienst und Sicherheitskameras. Das Projekt bietet auch Wohnungen mit offener Küche und eigenem Bad an.

Die Wohnungen zum Verkauf in Istanbul sind mit einer 5-Flammen-Einbauküche mit Backofen, Dunstabzugshaube, Herd, Geschirrspüler und Kühlschrank ausgestattet. Sie verfügen außerdem über eine umfangreiche Ausstattung wie Stahltüren, ein intelligentes Haussystem, Laminat- und Keramikoberflächen, Duschkabinen, doppelt verglaste PVC-Fenster und Balkontüren.


IST-01642

Standort auf der Karte

Besiktas, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$1,01M
