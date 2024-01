Basin Express Istanbul Apartment Compound

Karakocali, Türkei

Apartments an einem wunderschönen Ort, am Fuße des Toros-Kamms. Die Wohnungen werden mit modernen Layouts 1 + 1 ( 45 m2 ) und 2 + 1 ( 97 m2 ) präsentiert. Mit dem Finish « schlüsselfertig ». Die Apartments verfügen über Panoramafenster mit herrlichem Blick. Anfänglicher Mindestbeitrag von 30%. Der elegante Wohnkomplex befindet sich auf einer geräumigen und landschaftlich gestalteten Fläche von 3.600 m2. Die Infrastruktur des Komplexes ist sehr entwickelt und modern: Schwimmbad, Garten, Sauna, Grillplatz, Fitnessraum, Spielplatz, Parkplatz ( geöffnet ), Café, Kinderbecken, Generator. Zu Fuß erreichbar — Haltestellen, ein neues Krankenhaus von föderaler Bedeutung, Geschäfte, Apotheken, Schulen, Kindergärten und alles, was für ein angenehmes Leben notwendig ist WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. WARUM ALLES MIT UNS ARBEITET: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in der Türkei erzählen. Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!