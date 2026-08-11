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Neubau Häuser in Cine, Türkei

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Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
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Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Türkei
von
$372,963
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 Villen ( 2 Zwillinge ) zu verkaufen Jede Villa 4 + 1 240m2 3 Etagen 5 Zimmer 1 Salon 4 Schlafzimmer Separate Küche 2 Badezimmer 3 Toiletten Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool B-B-Q Nische Parkplatz Zum Meer 850 Meter
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