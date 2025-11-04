  1. Realting.com
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn

Bodrum, Türkei
Preis auf Anfrage
Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Bodrum

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft

Über den Komplex

Das Projekt Bodrum Yalıkavak Marinn ist ein signiertes Projekt, bestehend aus 46 Villen und 1 Villa, auf einem 66m2 großen Grundstück gebaut, nur 350 m von der Marina Yalıkavak und allen berühmten Restaurants und Unterhaltungsstätten entfernt.

Pier & Beach Club in Yalikavak Bodrum

Das Sport- und Kunstzentrum auf 10 Tausend Quadratmetern ist neben Ihnen.... Wie Tennisplatz, Kids Club, Patisserie, Pet Bereich, Kunstwerkstatt, Ethnischer Workshop, Musikwerkstatt, Yoga und Fitnessbereich

Zusätzlich 10 km Wander- und Radwege....

Merkmale der Villen im Projekt;

4+1 Duplex Villas haben eine Nutzungsfläche von 315- 380 mt2 in einem Land von 800 - 1300 m2. Es gibt 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer und Ankleideräume, Spa Sektion - Türkisches Bad, Sauna, warmes Zimmer - Waschraum, Abstellraum, Pool und Parkplatz.

4+1 & 5+1 und 6+1 Triplex Villas haben eine Nutzungsfläche von 330m- 470m2 in einem 900 - 1500 m2 Grundstück. Es gibt extra Spa-Bereich - Türkisches Bad, Sauna, warmes Zimmer - Waschküche, Abstellraum, Pool und Parkplatz.

Das Herrenhaus hat eine Nutzungsfläche von 680 mt2 innerhalb eines Grundstücks von 5500 m2.

Es gibt 6 Schlafzimmer, 6 Badezimmer und Ankleideräume, Wohnzimmer & Hobby Zimmer, Keller, Spa Sektion - Türkisches Bad, Sauna, warmes Zimmer - Waschraum, Lager, freistehendes Nebengebäude, Pool und Parkplatz.

Was bleibt Ihnen und Ihren Liebsten in Bodrums besonderem Projekt übrig; Genießen Bodrum.

Wir laden Sie in unser Verkaufsbüro ein, an diesem einzigartigen Projekt in Bezug auf seine Lage, Natur und Architektur teilzunehmen.

Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
