Villa Bodrum Yalıkavak Marinn

Das Projekt Bodrum Yalıkavak Marinn ist ein signiertes Projekt, bestehend aus 46 Villen und 1 Villa, auf einem 66m2 großen Grundstück gebaut, nur 350 m von der Marina Yalıkavak und allen berühmten Restaurants und Unterhaltungsstätten entfernt.

Pier & Beach Club in Yalikavak Bodrum

Das Sport- und Kunstzentrum auf 10 Tausend Quadratmetern ist neben Ihnen.... Wie Tennisplatz, Kids Club, Patisserie, Pet Bereich, Kunstwerkstatt, Ethnischer Workshop, Musikwerkstatt, Yoga und Fitnessbereich

Zusätzlich 10 km Wander- und Radwege....

Merkmale der Villen im Projekt;

4+1 Duplex Villas haben eine Nutzungsfläche von 315- 380 mt2 in einem Land von 800 - 1300 m2. Es gibt 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer und Ankleideräume, Spa Sektion - Türkisches Bad, Sauna, warmes Zimmer - Waschraum, Abstellraum, Pool und Parkplatz.

4+1 & 5+1 und 6+1 Triplex Villas haben eine Nutzungsfläche von 330m- 470m2 in einem 900 - 1500 m2 Grundstück. Es gibt extra Spa-Bereich - Türkisches Bad, Sauna, warmes Zimmer - Waschküche, Abstellraum, Pool und Parkplatz.

Das Herrenhaus hat eine Nutzungsfläche von 680 mt2 innerhalb eines Grundstücks von 5500 m2.

Es gibt 6 Schlafzimmer, 6 Badezimmer und Ankleideräume, Wohnzimmer & Hobby Zimmer, Keller, Spa Sektion - Türkisches Bad, Sauna, warmes Zimmer - Waschraum, Lager, freistehendes Nebengebäude, Pool und Parkplatz.

Was bleibt Ihnen und Ihren Liebsten in Bodrums besonderem Projekt übrig; Genießen Bodrum.

Wir laden Sie in unser Verkaufsbüro ein, an diesem einzigartigen Projekt in Bezug auf seine Lage, Natur und Architektur teilzunehmen.