Villa ADABÜKÜ BODRUM

Bodrum, Türkei
Preis auf Anfrage
31 1
ID: 33193
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.01.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Bodrum

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Exklusive Ferienwohnungen und Villen in Adabükü, Bodrum

Vielen Dank für Ihr Interesse an Villa Adabükü Bodrum.
Unten freuen wir uns, die wichtigsten Features zu teilen, die dieses Projekt wirklich außergewöhnlich machen – perfekt geeignet für dauerhaftes Leben, Urlaub oder eine hochwertige Investition.

Projekt & Lifestyle Highlights

  • Privilegierter Lebensstil mit Marriott® Standardleistungen und erstklassigen Hotelausstattungen
  • Alle Wohnzimmer und Schlafzimmer bieten unterbrechungsfreies Panorama Meer und Inselblick
  • Nur 15 Minuten zum internationalen Flughafen Bodrum–Milas
  • Preisgekrönte Architektur, ausgezeichnet mit renommierten Preisen in 3 Kategorien
  • Private und abgelegene Bucht mit 650 Metern Küste und einem natürlichen Sandstrand
  • Voll möblierte, komplette Dekoration & Einbauküchen (ankastre)
  • Hassle-freie Investition: mühelos, prestigeträchtig und wertgesteuert
  • Exklusives Wohnen in der gleichen Anlage wie VITALICA, eine führende globale & türkische Wellness-Marke
  • Branded Residenz Einkommensmodell: wenn nicht im persönlichen Gebrauch, Ihre Immobilie kann vom Hotel betrieben werden, wodurch ein durchschnittliches 7%–10% netto jährliches ROI

Panorama Terrasse Residence –

  • 175 m2 | 3+1 Layout
  • Badezimmer in jedem Zimmer (4 Badezimmer insgesamt)
  • Voll möbliert und komplett eingerichtet
  • Geräumige Panoramaterrasse
  • Einbauküche & TV
  • Premium italienische Marmor Oberflächen
  • Spezielle Glastechnologie filtern schädliche Sonnenstrahlen
  • Alle Zimmer mit Meerblick und Inselblick
  • Integriertes hotelbetriebenes Wohnertragsmodell

Garden Duplex Villa mit privatem Pool –

  • 255 m2 | 4+1 Layout
  • En-suite Badezimmer in jedem Zimmer (5 Bäder insgesamt)
  • Voll möbliert und komplett eingerichtet
  • Privater Garten und privater Pool
  • Einbauküche & TV
  • Premium italienische Marmor Oberflächen
  • Spezielle Glastechnologie filtern schädliche Sonnenstrahlen
  • Alle Zimmer mit Meerblick und Inselblick
  • Integriertes hotelbetriebenes Villa Einkommensmodell

Für weitere Details, Verfügbarkeit oder eine private Präsentation wenden Sie sich bitte an uns.
Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Tag und freuen uns auf Ihre Unterstützung.

