Villa yalıkavak bodrum

Zero Luxury Life Von Yalikavak und Silvery in Bodrum Muğla

Perfekt getrennt zwischen Yalikavak und Silverity, einem wirklich privilegierten Lebensstil an Küstenrändern. 65 Acres

Unser Projekt, das auf dem erstklassigen Küstengebiet, dem luxuriösen Leben mit nahtlosem Meerblick und dem 300-Meter-Privatstrand erbaut wurde, verwandelt sich in eine hervorragende Investitionsmöglichkeit mit exklusiven Serviceleistungen des Marriott Hotels.

Marriott ist einer der leistungsfähigsten und zuverlässigsten Hotelmarken der Welt und bringt die Region auf höchstem Niveau, indem sie das Projekt mit seinen weltweit anerkannten Marketing-, Servicequalitäts- und Gastfreundschaftsstandards auf höchstem Niveau führt.

Zimmeroptionen

6+1 Private Pool Finanzen

5+1 Private Pool Villen

2+1, 3+1 und 4+1 Luxus Residences

Yalıkavak Villas in Küstenbetreuung verwandeln Ihre Träume mit einem privilegierten Lebensstil, indem Sie den Komfort eines erstklassigen Feriendorfes mit komplettem Hotel- und Conciergeservice bieten.

Einrichtungen

300 m Privatstrand

Spezielles Gerüst

Olympische Spiele

Scaffolding (Einzelplatz verfügbar)

Restaurant

Kinderclub

Ladestation für Elektrofahrzeuge

Spa

Fitness Club

Sea Taxi

Wanderwege

Personalisierte Zahlungspläne

50% Vorschuss + 15 Monate

Lieferung von Bargeld

bereit zu zahlen — das Leben begann fortzufahren!

Veranstalten Sie Ihr raffiniertes Strandleben mit seinem einzigartigen Prestige und Investitionswert.