Villa yalıkavak bodrum

Bodrum, Türkei
Preis auf Anfrage
53 1
ID: 33183
Letzte Aktualisierung: 17.01.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Bodrum

Objekteigenschaften

Objektdaten

    Premiumklasse
    Backstein
    2026
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft

Über den Komplex

Zero Luxury Life Von Yalikavak und Silvery in Bodrum Muğla

Perfekt getrennt zwischen Yalikavak und Silverity, einem wirklich privilegierten Lebensstil an Küstenrändern. 65 Acres
Unser Projekt, das auf dem erstklassigen Küstengebiet, dem luxuriösen Leben mit nahtlosem Meerblick und dem 300-Meter-Privatstrand erbaut wurde, verwandelt sich in eine hervorragende Investitionsmöglichkeit mit exklusiven Serviceleistungen des Marriott Hotels.

Marriott ist einer der leistungsfähigsten und zuverlässigsten Hotelmarken der Welt und bringt die Region auf höchstem Niveau, indem sie das Projekt mit seinen weltweit anerkannten Marketing-, Servicequalitäts- und Gastfreundschaftsstandards auf höchstem Niveau führt.

Zimmeroptionen

  • 6+1 Private Pool Finanzen
  • 5+1 Private Pool Villen
  • 2+1, 3+1 und 4+1 Luxus Residences

Yalıkavak Villas in Küstenbetreuung verwandeln Ihre Träume mit einem privilegierten Lebensstil, indem Sie den Komfort eines erstklassigen Feriendorfes mit komplettem Hotel- und Conciergeservice bieten.

Einrichtungen

  • 300 m Privatstrand
  • Spezielles Gerüst
  • Olympische Spiele
  • Scaffolding (Einzelplatz verfügbar)
  • Restaurant
  • Kinderclub
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge
  • Spa
  • Fitness Club
  • Sea Taxi
  • Wanderwege

Personalisierte Zahlungspläne

  • 50% Vorschuss + 15 Monate
  • Lieferung von Bargeld

bereit zu zahlen — das Leben begann fortzufahren!
Veranstalten Sie Ihr raffiniertes Strandleben mit seinem einzigartigen Prestige und Investitionswert.

Bodrum, Türkei
