  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Dikili
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Dikili, Türkei

Antalya
1
Mittelmeerregion
25
Marmararegion
15
İstanbul
11
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Türkei
von
$296,688
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Izmir Bezirk Dikili zum Meer und zum Strand 20 Meter 120 m2 brutto 100 m2 netto 3 + 1 Duplex 3 Schlafzimmer 1 Limousine mit Kamin Badezimmer 1 Badezimmer 2 Kamin im Haus Meerblick
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen