Villa Bodrum Yalıkavak Geriş

Luxuriöse Villen in Yalıkavak Geriş | Panorama Meerblick

Wir freuen uns, Ihnen unser ready-for-immediate-delivery-Boutique-Villa-Projekt in Yalıkavak Geriş vorstellen zu können, einem der renommiertesten Viertel von Bodrum.

Das Projekt besteht aus 13 exklusiven 3+1 Villen mit Panoramablick auf das Meer, die sich durch ihre erstklassige Lage, raffinierte Architektur und Premium-Spezifikationen auszeichnen.

🎯 Projekt Höhepunkte

3+1 Villen mit einstöckigen und Duplex-Optionen

Privater Pool und Privatparkplatz für jede Villa

Geräumige 500–700 m2 private Grundstücke mit angelegten Gärten

Smart Home System

Fußbodenheizung & Zentrale Lüfterspule Klimasystem

Komplett ausgeliefert inklusive weißer Warenset und Einbauschränke

Vor-Ort-Management, 24/7-Sicherheit und regelmäßige Garten- und Poolpflege

📍 Standort

Kurze Entfernung zum Yachthafen Yalıkavak

Elite-Lifestyle umgeben von Meer- und Inselblick in einem der begehrtesten Bereiche von **Bodrum

Bodrum Yalıkavak ist nicht nur eine Investition – es ist eine raffinierte lebendige Erfahrung, die Frieden, Prestige und langfristigen Wert vereint.

Für detaillierte Informationen oder um eine private Betrachtung zu vereinbaren, würde ich Ihnen gerne helfen.