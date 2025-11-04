  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bodrum
  4. Villa Bodrum Yalıkavak Geriş

Villa Bodrum Yalıkavak Geriş

Bodrum, Türkei
Preis auf Anfrage
;
31 1
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33184
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Bodrum

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Luxuriöse Villen in Yalıkavak Geriş | Panorama Meerblick

Wir freuen uns, Ihnen unser ready-for-immediate-delivery-Boutique-Villa-Projekt in Yalıkavak Geriş vorstellen zu können, einem der renommiertesten Viertel von Bodrum.

Das Projekt besteht aus 13 exklusiven 3+1 Villen mit Panoramablick auf das Meer, die sich durch ihre erstklassige Lage, raffinierte Architektur und Premium-Spezifikationen auszeichnen.

🎯 Projekt Höhepunkte

  • 3+1 Villen mit einstöckigen und Duplex-Optionen
  • Privater Pool und Privatparkplatz für jede Villa
  • Geräumige 500–700 m2 private Grundstücke mit angelegten Gärten
  • Smart Home System
  • Fußbodenheizung & Zentrale Lüfterspule Klimasystem
  • Komplett ausgeliefert inklusive weißer Warenset und Einbauschränke
  • Vor-Ort-Management, 24/7-Sicherheit und regelmäßige Garten- und Poolpflege

📍 Standort

  • Kurze Entfernung zum Yachthafen Yalıkavak
  • Elite-Lifestyle umgeben von Meer- und Inselblick in einem der begehrtesten Bereiche von **Bodrum

Bodrum Yalıkavak ist nicht nur eine Investition – es ist eine raffinierte lebendige Erfahrung, die Frieden, Prestige und langfristigen Wert vereint.

Für detaillierte Informationen oder um eine private Betrachtung zu vereinbaren, würde ich Ihnen gerne helfen.

Standort auf der Karte

Bodrum, Türkei
Essen & Trinken
Finanzen

Video-Review von villa Bodrum Yalıkavak Geriş

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Mavi Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Türkei
von
$769,000
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Türkei
von
$313,912
Villa Beyaz Villa
Didim, Türkei
von
$643,989
Hüttendorf Doesemealti Villa
Dosemealti, Türkei
von
$714,500
Sie sehen gerade
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Bodrum, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Alle anzeigen Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Türkei
von
$769,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, nämlich Kumburgaz auf der europäischen Seite von Istanbul, einem Gebiet bekannt für seine schöne Natur und angenehmes Klima.Die Villen sind auf einem Grundstück von 7.700 m2 gebaut und bestehen aus 18 privaten und unabhängigen Villen von außer…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Alle anzeigen Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Başiskele, Türkei
von
$1,88M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Das Projekt Country Bahçecik befindet sich auf einer Fläche von 15.300 m2 als 12 Villen, die jeweils exklusiver sind als die anderen. Jede unserer Villen hat eine Fläche von 964 m2 und besteht aus 8 Zimmern und einem Wohnzimmer. Genießen Sie es, in vier Spielzeiten im Projekt zu leben, das d…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Alle anzeigen Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Didim, Türkei
von
$86,650
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Apartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 MonatenApartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 Monaten…Der schönste Zustand der Zeit…In Didim, das mit der N…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen