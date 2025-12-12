  1. Realting.com
Neubau Häuser in Aliağa, Türkei

Villa 3+1 Villa in İzmir
Aliağa, Türkei
von
$272,655
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Unsere Villa befindet sich am Strand von Yeni Şakran, 50 m von der Yalı-Straße entfernt und ist nach 45 Tagen schlüsselfertig. Es liegt ganz in der Nähe des Platzes, des Strandes, der Cafés, des Wandergebiets und des Kinderparks und liegt an einer belebten Straße. Erdgas, Fußbodenheizung, …
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliağa, Türkei
von
$254,018
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Aliaga Shakranlar Bezirk von Izmir   3 + 1 Triplex 1. Stock: 1 Wohnzimmer mit Küche 2. Stock: 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer  3. Stock: 1 Schlafzimmer und Terrasse  Gesamtfläche: 100 m2 Das Projekt wird im Juli 2023 in Auftrag gegeben. In der Nähe des Meeres zu F…
