  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Gaziemir
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Gaziemir, Türkei

wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Türkei
von
$327,187
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ein wunderbares Naturbild und saubere Luft. -Unsere Villa verfügt über 3 + 1 Zimmer, 125 m2 netto -Unsere Villa hat 2 Fußböden, ihre Vorderseite wird niemals geschlossen, *Im Schlafzimmer gibt es ein eigenes Bad *Offene Küche *2 km zur Ringstraße *Optimal 2 km *Flughafen 10 km Bitte kontakti…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen