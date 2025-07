Wohnkomplex Sirius Condominium

Eigentumswohnung Sirius ist ein aufregender neuer Wohnkomplex im lebhaften Bereich von Ravai, Phuket. Dieses moderne Projekt umfasst 3 Gebäude, insgesamt 282 Wohnungen auf 7 Etagen und bieten eine Vielzahl von modernen Wohnräumen, die verschiedene Lebensstile befriedigen. Von gemütlichen Studios über geräumige 1, 2 und sogar 3-Zimmer-Apartments. Diese Wohnungen wurden sorgfältig entwickelt, um Komfort und Funktionalität zu gewährleisten, und garantiert, dass jeder Bewohner einen Wohnraum finden kann, der seinen individuellen Bedürfnissen entspricht. , was sie ideal für einzelne Personen, Dampf oder Familien macht. Wenn Sie nach einem kompakten Studio für einen minimalistischen Lebensstil oder eine geräumigere Wohnung für Ihre wachsende Familie suchen, bietet Sirius Condominium flexible Optionen, die Ihren Vorlieben entsprechen

Zusätzlich zu einer großen Auswahl an Wohnungen befindet sich Sirius Eigentumswohnung strategisch in Ravai, einem beliebten Bereich, der für seine malerische Schönheit und Nähe zu lokalen Annehmlichkeiten und unberührten Stränden bekannt ist. Dank des modernen Designs und der günstigen Lage verspricht dieses Projekt eine gute Wahl für diejenigen, die ein komfortables und stilvolles Leben auf Phuket suchen. Mehrere Pools, viele Restaurants, Kinderclubs, modernes Fitnessstudio und Coworking Space. Darüber hinaus gibt es auf dem Dach einen hervorragenden Erholungsbereich mit einer stilvollen Bar und einem Restaurant, einem offenen Kino und privaten Arbors mit 8 Whirlpools, was den Bewohnern eine maximale Vertraulichkeit bietet. Pool von 32 x 10 Metern mit Sonnenlieger und Regenschirmen sowie einem Kinderpool für 12 x 8 Meter neben den Kindern Verein. Die Umgebung ist perfekt mit üppigem Grün, tropischen Sträuchern und Palmen angelegt, was eine erfrischende und entspannende Atmosphäre schafft

