Wohnkomplex New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand

Der Komplex bietet eine Kombination aus Stil, die beste Qualität und profitable Investitionen. Dies ist ein Ort, wo Luxus auf Komfort trifft, und jeder Tag ist gefüllt mit fröhlichen Emotionen. Das Gebiet wird Wasser und Grünflächen haben, 2 große paking Lose. Darüber hinaus gibt es für Tierbesitzer einen separaten haustierfreundlichen Block!

Komplex besteht aus 10 Gebäuden, darunter 8 Wohngebäude und 2 Parkhäuser. Es bietet eine Vielzahl von Layouts für verschiedene Lebensstile:

1-Zimmer-Einheiten: Größen von 28 bis 37 m2, perfekt für Singles oder Paare, die einen kompakten und funktionalen Raum suchen.

1-Schlafzimmer Plus-Einheiten: Geräumige Optionen zwischen 41 und 54 m2, bietet zusätzlichen Komfort und Flexibilität.

2-Zimmer-Einheiten: Größen von 56 bis 71 m2, ideal für Familien oder gemeinsame Wohneinrichtungen.

Penthouses: Luxusleben mit umfangreichen Layouts von 68 bis 129 m2, bietet Exklusivität und viel Platz für einen anspruchsvollen Lebensstil.

Jede Einheit ist gedanklich gestaltet, um maximalen Komfort und Funktionalität zu bieten, so dass es die perfekte Mischung aus Luxus und Praxis.

Eigenschaften der Wohnungen

Voll möbliert, Geräte, Dekor und Textilien.

2 Onsen

Schönheitssalon

Pflege

Fitness

Yoga

Heimkino

Schwimmbad

Spielplatz für Haustiere

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Ein zuverlässiger Entwickler - seit 1989 hat 6 große Resort-Projekte in Phuket erfolgreich umgesetzt.

Bis zu 30% Kapitalisierung in 2 Jahren Bau.

Voraussichtliche Mietertrage von mehr als 8% pro Jahr. Mietpreise in der Nebensaison beginnen von 6 Tausend Baht pro Tag, in der Hochsaison - erreichen 25 Tausend Baht. Gleichzeitig gibt es einen akuten Mangel an Fünf-Sterne-Hotels und Eigentumswohnungen auf Kata.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Diese Anlage befindet sich im Herzen von Kata, 800 Meter vom Strand entfernt. Eingebettet nur wenige Schritte vom unberührten, sandigen Uferkomplex bietet einen ruhigen Rückzugsort. Diese Lage ist perfekt für diejenigen, die Abgeschiedenheit und Ruhe suchen, und dennoch einen bequemen Zugang zu den pulsierenden Attraktionen und Infrastrukturen von Phuket genießen.