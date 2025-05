Wohnkomplex Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand

Dieses zeitgenössische Kondominium mit einem einzigartigen Stil besticht von der ersten Sekunde mit seiner gemütlichen Atmosphäre und einem Gefühl der absoluten Gelassenheit. Das architektonische Konzept des Kondominiums kombiniert modernen Stil mit tropischen Elementen und betont die atemberaubende Aussicht vom Fenster. Ein spannender Cocktail aus hellen Farben, überraschend einfache Formen und charakteristische Innenräume schafft ein Gefühl der Geräumigkeit und betont die Vielfalt der umgebenden Natur perfekt. Hier finden Sie eine breite Palette von Dienstleistungen, um jeden Bedarf zu erfüllen. Gemeinsame Flächen und tropische Dachgärten enthüllen den Luxus des Lebens in all seiner Herrlichkeit, und die an die Wohngebiete angrenzenden Bereiche verbergen Einfachheit und Ruhe in ihrer reinsten Form. Für wahre Kenner aller Freuden des modernen Lebens.

Der Einsatz hochwertiger Baumaterialien, speziell für das feuchte tropische Klima konzipiert, wird leicht den Test der Zeit- und Wetterbedingungen stehen, während Granitkeramiken und Mosaikfliesen Eleganz und Eleganz verleihen.

Vorteile

Gehdistanz zum Karon Beach.

Von Wyndham Hotels & Resorts, dem weltweit größten Hotel-Franchor mit über 9.200 Immobilien weltweit betrieben.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten vom Strand Karon entfernt, mit seinem weißen Sand und kristallklarem Meer. Als Wiege des Tourismus und der zweitbeliebteste Strand auf der Insel, Karon zeichnet sich durch seine farbenfrohe und exotische Atmosphäre aus, und der Blick auf das endlose Meer gibt ein Gefühl von absoluter Ruhe und Ruhe.

Karon Beach liegt im westlichen Teil der Insel, umgeben von tropischen Wäldern und üppiges Grün der Küstenhügel, seine Länge ist etwa drei Kilometer.

Karon ist berühmt für seinen "singinging sand", der durch den hohen Gehalt an Quarz in seiner Zusammensetzung krümmt. Im Süden des Strandes können Sie die Korallenriffe und den Blick auf den majestätischen Big Buddha bewundern und im Norden genießen Sie Delikatessen in zahlreichen Restaurants der internationalen Küche.

Dort, auf dem Territorium des buddhistischen Tempels Wat Suwan Khiikhet, gibt es einen Nachtmarkt, wo man Souvenirs und frische Früchte kaufen kann.