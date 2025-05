Wohnkomplex New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand

Eine ausgezeichnete Möglichkeit zum Ausleihen und Entspannen in Ihrer eigenen Residenz für mehrere Wochen im Jahr.

Der Komplex besteht aus 2 achtgeschossigen Gebäuden mit Co-Working-Raum, Wäscherei, Schwimmbad, Parkplatz, Fitnessbereich, Gärten mit Erholungsgebieten.

Der Komplex wird von einem der größten Entwickler in Thailand gebaut. Insgesamt hat der Entwickler 352 Projekte in 20 Provinzen Thailand. Außerdem wurde in London 1 internationales Projekt umgesetzt.

Bis Ende Juli gibt es eine Aktion für eine begrenzte Anzahl von Einheiten zu einem besonderen Preis!

24-Stunden-Automaten

Post / Zimmer

Rechtsanwälte

24-Stunden-Sicherheit und CCTV

Ladestation für Elektrofahrzeuge

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Wichit ist ein Viertel von Phuket, zwischen Chalong und Phuket Stadt. Die Grenzen des Gebiets in den Köpfen der Bewohner sind sehr verwundet, so organisch geht es mit einer Zone im Süden und einer anderen im Norden zusammen.

Komplex umgeben von jeder Bequemlichkeit einschließlich Einkaufszentren, Einzelhandelszentren, internationalen Schulen und Krankenhäusern.