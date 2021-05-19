  1. Realting.com
Wohnkomplex Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Phuket, Thailand
von
$128,000
21
ID: 27990
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.09.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Radisson Blu befindet sich unter exklusiven Luxus-Hotelkomplexen, an der Grenze zu Sirinat Nationalpark, und Layan Beach ist 350 Meter entfernt.

Die Einkaufszentren Porto de Phuket und Boat Avenue sowie der Elite-Golfclub Laguna erreichen Sie bequem zu Fuß.

Phase 1 (verkauft): Hotelkomplex Laya Resort 5*

Phase 2 (auf Verkauf): Radisson Blu Hotel, bestehend aus drei 7-stöckigen Gebäuden

Das Projekt bietet Investoren:

🟦Unter Management - Radisson Blu für 15+10 Jahre.
🟦5 Jahre garantierte Mieteinkommen von 6% pro Jahr.
🟦Mietpool-Verhältnis von Nettoeinkommen 70% zum Eigentümer, 30% zum Management Unternehmen.

  • Rückzahlungszeitraum von 5 bis 7 Jahren
  • Kapitalisierungswachstum bis zu 50% in 5 Jahren
  • Voraussichtliche Ausbeute bis 17% pro Jahr

🟦Das Mietprogramm ermöglicht es dem Eigentümer, die Einheit für bis zu 4 Wochen im Jahr zu verwenden.

Diese Bedingung wird zunächst in der Kauf- und Verkaufsvereinbarung festgelegt, was bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Einkommen ist garantiert.

Verkauf:

  • Studio - 25 m2
  • Ein-Zimmer-Einheiten - 35 m2 und 50 m2
  • Zwei- und Dreibettzimmereinheiten - 70 m2 und 75 m2

Gebäude G: 209 Einheiten • Gebäude H: 230 Einheiten • Gebäude I: 94 Einheiten.

🟦Alle Residenzen werden "schlüsselfertig" geliefert - mit Möbeln, Geräten, Textilien und Geschirr.

Eigentumsrechte:

  • Freier Dienstleistungsverkehr
  • Leasehold - 30+30+30

Anzahlung 30%
No% Installationen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 2. Quartal 2026.

Infrastruktur:

  • Restaurants und Bars
  • Fitnessbereich
  • Coworking
  • Lobby
  • Schwimmbäder und Erholungsgebiete
  • Wellness und Wellness
  • Kinderspielplatz für verschiedene Altersgruppen
  • Animation
  • Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Phuket, Thailand

