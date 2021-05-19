  1. Realting.com
Wohnquartier FANTASEA CONDO CHALONG

Chalong, Thailand
$78,998
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Chalong

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Русский

Investieren Sie in einzigartige Apartments, die jedes Jahr hohe Renditen und Preiserhöhungen bieten.
Installation!
Voll möblierte Wohnung!
FANTASEA CONDO CHALONG befindet sich im Herzen von Chalong, gegenüber der Robinson Lifestyle Mall. Dieses Projekt bietet die perfekte Kombination aus Zugänglichkeit und natürlicher Schönheit und unterstützt die Wünsche und Vorlieben jedes Bewohners.
Einrichtungen: Parkplatz, Schwimmbad, Coworking-Bereich, Fitness, Sicherheit 24/7.
Ort:
ein paar Minuten Fahrt von den malerischen Stränden des Südens;
- es gibt zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Unterhaltung;
- in der Nähe einer internationalen Schule und Kindergarten.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren

Standort auf der Karte

Chalong, Thailand

Immobilienagentur
DDA Real Estate
