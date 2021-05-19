Wohnquartier FANTASEA CONDO CHALONG

Investieren Sie in einzigartige Apartments, die jedes Jahr hohe Renditen und Preiserhöhungen bieten.
FANTASEA CONDO CHALONG befindet sich im Herzen von Chalong, gegenüber der Robinson Lifestyle Mall. Dieses Projekt bietet die perfekte Kombination aus Zugänglichkeit und natürlicher Schönheit und unterstützt die Wünsche und Vorlieben jedes Bewohners.
Einrichtungen: Parkplatz, Schwimmbad, Coworking-Bereich, Fitness, Sicherheit 24/7.
Ort:
ein paar Minuten Fahrt von den malerischen Stränden des Südens;
- es gibt zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Unterhaltung;
- in der Nähe einer internationalen Schule und Kindergarten.
