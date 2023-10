Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand

Na Kluea, Thailand

von €71,239

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! D-ECO ist ein Wellnesscenter für ältere Menschen. Ein ruhiger Ort mit sauberer Luft und Verfahren. Das Zentrum befindet sich im Norden von Pattaya, 1,3 km vom Strand Wong Prachan und 1,5 km vom Strand Wong Amat entfernt. Die Apartments verfügen über eine voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank, Wasserkocher und Mikrowelle. Es verfügt über ein voll ausgestattetes eigenes Bad mit Dusche und kostenlosen Pflegeprodukten. Die Apartments verfügen über kostenfreies WLAN, eine Klimaanlage und einen Zugang zum Garten im Freien. Das Wellnesscenter hat einen großen Garten. Der erste Stock und der Dachgarten wurden von Nong Nooch Garden entworfen. Dies ermöglicht älteren Menschen, sich jeden Tag der Natur zu nähern, und ist ein Ort zum Sport. Für die Entwicklung von Emotionen, Gehirn und Gedächtnis sowie für die Wiederherstellung starker Muskeln. Die Entfernung von D-ECO zum internationalen Flughafen U-Tapao District-Pattaya beträgt 41 km. Projektdienstleistungen: - Transfer innerhalb des Projekts - Müll- und Abfallsammeldienste - Rehabilitationsklinik - Dienstleistungen des Fitnesscenters und des Pools - Garten im Erdgeschoss und Dachgarten - Wellnessangebote - Transferservices zu einem Krankenwagenkrankenhaus - Ernährungsbetreuung von Diätwissenschaftlern - Professionelle Klassenzimmerdienste - Wassergymnastiklehrer - Erholungsgebiete - Gebetsraum \ Meditationsraum Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in Thailand an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!