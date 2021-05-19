Wohnkomplex EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Willkommen bei Ever Prime Residences, einer exklusiven Entwicklung im Herzen von Karon Beach, Phuket – einer der schönsten und lebendigsten Reiseziele der Insel. Dies ist mehr als nur eine Residenz; es ist ein Lifestyle-Upgrade und eine intelligente Investitionsmöglichkeit in einem.

🌴 Warum Ever Prime Residences wählen?



✔️ Prime Location – Nur wenige Minuten vom Karon Beach entfernt, einer der berühmtesten Sandstrände von Phuket. Umgeben von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Nachtleben und kulturellen Attraktionen.

✔️ Modern Design & Komfort – Moderne Residenzen mit Liebe zum Detail gebaut, bietet stilvolle Layouts, hochwertige Oberflächen und atemberaubende Aussicht auf Berge und Meer.

✔️ Smart Investment – Mit der wachsenden Tourismusbranche von Phuket bietet Ever Prime Residences eine starke Mietnachfrage, ein hohes Belegungspotenzial und eine attraktive ROI für Investoren.

✔️ Resort-Style Einrichtungen – Genießen Sie einen erstklassigen Pool, Fitnesscenter, Sicherheit vor Ort und Premium-Services für Komfort und Entspannung.

✔️ Lifestyle & Leisure – Ob Sie ein Ferienhaus, eine dauerhafte Residenz oder ein Grundstück suchen, das Einkommen erzeugt, während Sie weg sind, bietet Ever Prime das perfekte Gleichgewicht.

🌅 Stellen Sie sich vor, auf atemberaubende tropische Morgen aufzuwachen, verbringen Sie Ihre Tage am Strand, erkunden Sie die reiche Kultur von Phuket und zurück nach Hause, um den Komfort Ihrer eigenen stilvollen Residenz.

📍 Location Highlights:

5 Minuten nach Karon Beach

10 Minuten nach Kata Beach

15 Minuten zu Patong (Nachtleben & Shopping)

45 Minuten zum internationalen Flughafen Phuket

💼 Für wen ist das?

Investoren, die hohe Renditen aus dem boomenden Immobilienmarkt von Phuket suchen

Käufer, die ein Luxus-Ferienhaus in Thailands Top-Strand-Destination suchen

Lifestyle-Anhänger, die davon träumen, am Meer mit allen modernen Bequemlichkeiten zu leben

📞 Kontaktieren Sie uns heute, um mehr über verfügbare Einheiten und Anlagepakete zu erfahren!