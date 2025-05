Wohnkomplex Vip Karon

VIP Venus Karon ist ein luxuriöser Wohnkomplex in Phuket in der renommierten Gegend von Karon. Das Projekt umfasst 214 Wohnungen in drei modernen Gebäuden auf 7 Stockwerken. Die ideale Lage in der Nähe des berühmten Caron Beach ermöglicht es Ihnen, die natürliche Schönheit der Insel zu genießen, und aufregende Aussichten auf das Meer und die Berge. sowie Wohnungen mit einem Schlafzimmer von 30 und 35 Quadratmetern. Jede Wohnung wird mit hochwertigen Materialien hergestellt, die das moderne Design und Stil widerspiegeln. VIP Venus Karon ist ein idealer Ort für diejenigen, die einen luxuriösen und gemütlichen Lebensstil auf Phuket schätzen

VIP Venus Karon bietet auch bequeme Kaufbedingungen mit Raten, wodurch der Erwerb von Immobilien noch zugänglicher wird. Sie können Ihre Zahlungen flexibel planen und alle Details von Raten mit unseren Immobilienspezialisten besprechen, um die beste Option zu finden, die Ihren Fähigkeiten und Wünschen entspricht. Nachlass in Phuket und genießen Sie das Leben in der Nähe des Meeres im Meer eines der renommiertesten Gebiete der Insel