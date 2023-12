Phuket, Thailand

von €86,200

Kapitulation vor: 2024

Utopia Dream – ist ein Projekt des führenden australischen Entwicklers Utopia Development an der Südküste von Phuket. Dies ist ein echtes Juwel zwischen den beiden schönsten Stränden von Nai Harn und Ravai und neben dem malerischen Nong Harn See. Das neue Projekt umfasst ein 7-stöckiges Gebäude in Form des Buchstabens U und einen Villenkomplex. Der Höhepunkt des Projekts ist, dass jede Etage ihr eigenes spezielles Design hat: - Loft-Stil - vertrauter tropischer Stil - Japanische Themen - pompöser Stil - London - Schwarztonendesign - fabelhaft im Stil von Alice im Wunderland - leicht, luftig und weiß. Dies ist ein einzigartiges Projekt mit einer gut entwickelten Infrastruktur, die Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich macht! LCD-PLUS: - Fitnessstudio - Restaurant - Gemeinschaftspool - Parken - Bar - SPA - Sicherheit rund um die Uhr Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir wählen gerne das beste Objekt in Thailand für Sie aus! Rechtliche Unterstützung im GESCHENK!