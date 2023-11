Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €96,156

28–88 m² 4

Kapitulation vor: 2023

❖ Kosten: Wohnung - Studio 28,4 m ² ab 105K $ 1-Zimmer-Wohnung von 36,8 m ² von 157K $ Apartments mit 2 Schlafzimmern und einer Fläche von 55,2 m ² ab 230.000 $ Apartments mit 2 Schlafzimmern und einer Fläche von 87,58 m ² ab 358K $ Andere Bereiche können ebenfalls erworben werden. * In Phuket ändern sich die Kosten proportional zu den Phasen der geleisteten Arbeit. Je näher das Projekt an der Abschlussphase liegt, desto höher sind die Kosten. Der Wert kann sich je nach Wechselkurs ebenfalls ändern. Überprüfen Sie den aktuellen Preis zusätzlich. ❖ Baudatum Q4 2023. ❖ Die Entfernung zum Meer beträgt 500 Meter zum Karon Beach. ❖ Garantiertes Einkommen - 7% für 5 Jahre Bei einem Wohnungspreis von 105.000 $ beträgt das Jahreseinkommen 7,3.000 $. ❖ Durch die Teilnahme am Mietpoolprogramm erhalten Anleger 60% der Mieteinnahmen. ❖ Professionelles Immobilienmanagement des Entwicklers ( vollständig passives Einkommen ). ❖ Eigentumsformular - Ihre Freehold / Leasehold-Auswahl. ❖ Installation für 2 Jahre. *In diesem Fall ist es möglich, eine Wohnung ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Einrichtung zu wohnen oder zu mieten. Individuelle Zahlungs- und Ratenzahlungsbedingungen werden zusätzlich besprochen. Unsere Aufgabe ist es, am Verhandlungstisch die besten Bedingungen für Sie zu finden. ❖ Ferntransaktion möglich ❖ Critolutolut-Zahlung möglich ❖ Jährlicher Kostenanstieg für Immobilien auf der Insel = 3-10% ( aufgrund von Landknappheit und Baubeschränkungen ) ❖ Inflation in Thailand - weniger als 1% ❖ Weltklasse-Rettort das ganze Jahr über, hier hat die Nachfrage nach Miete immer das Angebot übertroffen. ❖ Beim Kauf von Immobilien mit einem Gesamtwert von 350.000 $ beantragen wir ein Anlegervisum für einen Zeitraum von 5 Jahren. 🔹 Der Komplex hat eine erfolgreiche Lage im Herzen von Karon und fast alle Zimmer bieten einen schönen Blick auf die Andamanensee. Alle Apartments sind mit moderner Küche und Sanitär im europäischen Stil, Möbeln und Haushaltsgeräten ausgestattet. 🔹 Nur einen kurzen Spaziergang von der Wohnanlage entfernt befinden sich Nacht- und lokale Märkte, Lebensmittelgeschäfte, Massage- und Wellnessgeschäfte, große Einkaufszentren, Restaurants mit thailändischer und internationaler Küche, Nachtclubs, Bars und verschiedene Unterhaltungsshows. Auf dem Gebiet: Lobby; Dachpool mit Sonnen- und Ruhebereich; Restaurant; Stange; Sporthalle; Kinderspielzimmer; Elektronisches Zugangssystem; Parken; 24-Stunden-Sicherheits- und Videoüberwachung. Verfahren zur Verarbeitung einer Transaktion: Reservierung ( Anzahlung / Anzahlung ) - 3K $ * Der Betrag ist im Wert der Eigenschaft enthalten. ** Nicht erstattbare Anzahlung Wenn Sie nicht in Thailand sind, wird der Vertrag und innerhalb von 15 bis 20 Tagen der Kurierdienst Sie persönlich liefern. Sie erhalten 3 Sätze, die Sie unterschreiben müssen, und 2 davon werden zurückgeschickt. Aufgrund des Vertrags erfolgt die erste Zahlung per Überweisung auf das thailändische Konto des Entwicklers. Nachfolgende Zahlungen erfolgen gemäß dem im Vertrag festgelegten Zeitplan. 1. Zahlung 30% ( abzüglich der Reservierung ) - innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung und Reservierung bezahlt Wir besprechen die verbleibenden Zahlungen individuell nach Ihren Wünschen. Sie können monatlich bezahlen, Sie können vierteljährlich. Die einzige Bedingung ist, dass die Zahlungen 4 Monate nicht überschreiten. ** Bitte beachten Sie, dass der Zahlungsplan variieren kann, da sich das Projekt zum Zeitpunkt Ihres Kaufs in jeder Bauphase befindet. Zusätzlich ( separat nach 100% Zahlung ) bezahlt: Eigentumsregistrierung: Eigentum - 6,3% Pacht - 1,1% Installieren von Wasser- und Lichtzählern - 600 $ Überholung - 500 THB pro 1 m ² Jährliche Zahlungen: Gemeinsame Bereiche bedienen - 60 THB pro 1 m ² 🔻 DER VORSCHLAG IST INTERESSE ODER MÖCHTE DIE PROSPEKTE UND GELEGENHEITEN DER INVESTITIONEN IN DER DISEASTERNESS BEI DER KOCHUNG MEHR WREISSEN