Neubauwohnungen in Ratsada, Thailand

Wohnanlage Oxy Siray Residence
Wohnanlage Oxy Siray Residence
Ratsada, Thailand
von
$1,94M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 1 013–1 373 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Oxy Siray Residence ist ideal für alle, die eine luxuriöse Unterkunft mit moderner Architektur, atemberaubendem Meerblick und einem hohen Maß an Privatsphäre auf der malerischen Insel Phuket suchen. Dieses Projekt ist für …
Immobilienagentur
Tumanov Group
