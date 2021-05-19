Wohnkomplex The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.

Ein moderner Wohnkomplex im mediterranen Stil, nur wenige Gehminuten vom beliebten Kata Beach entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.

Der Komplex besteht aus acht siebengeschossigen Gebäuden, zwei Parkhäusern und einem Haustierbereich. Das Projekt umfasst 760 Apartments, von 28 m2 bis 168 m2, einschließlich Studios, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen und Penthouses.

Der Komplex hat alles für ein angenehmes Leben und Erholung, und in unmittelbarer Nähe sind Geschäfte, Restaurants, Cafés und beliebte Attraktionen von Phuket.

Die Apartments sind in einem eleganten mediterranen Stil mit warmen Farben und natürlichen Materialien eingerichtet. Geräumige Zimmer, eine moderne Küche und große Fenster schaffen einen komfortablen Raum mit Blick auf die Grün und Landschaften.

Abschlussdatum: 2. Quartal 2027.

Infrastruktur:

Schwimmbäder

Fitnesscenter

Yogazone

Minicinema

Arbeitsbereiche

Spielzimmer

Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.