  4. Wohnkomplex The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.

Karon, Thailand
von
$129,000
BTC
1.5344293
ETH
80.4260009
USDT
127 540.3012522
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
15
ID: 27567
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 003131
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 06.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Karon

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein moderner Wohnkomplex im mediterranen Stil, nur wenige Gehminuten vom beliebten Kata Beach entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.

Der Komplex besteht aus acht siebengeschossigen Gebäuden, zwei Parkhäusern und einem Haustierbereich. Das Projekt umfasst 760 Apartments, von 28 m2 bis 168 m2, einschließlich Studios, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen und Penthouses.

Der Komplex hat alles für ein angenehmes Leben und Erholung, und in unmittelbarer Nähe sind Geschäfte, Restaurants, Cafés und beliebte Attraktionen von Phuket.

Die Apartments sind in einem eleganten mediterranen Stil mit warmen Farben und natürlichen Materialien eingerichtet. Geräumige Zimmer, eine moderne Küche und große Fenster schaffen einen komfortablen Raum mit Blick auf die Grün und Landschaften.

Abschlussdatum: 2. Quartal 2027.

Infrastruktur:

  • Schwimmbäder
  • Fitnesscenter
  • Yogazone
  • Minicinema
  • Arbeitsbereiche
  • Spielzimmer
  • Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Karon, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
