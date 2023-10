New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand

Pattaya, Thailand

von €39,150

Kapitulation vor: 2026

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Luxusapartment im prestigeträchtigen DREAM-Komplex in malerischer Lage auf dem Platamnak-Hügel ( Pattaya ). Der nächste Strand ist nur 630m. Das Badezimmer ist vom Boden bis zur Decke gefliest. Die Wohnung hat auch einen besonderen Platz für die Waschmaschine. Hochwertige Beleuchtung installiert. Die Wohnung wird eine Küche mit Herd, Kapuze und Mixer haben und hochwertige Sanitär- und Klimaanlagen werden ebenfalls installiert. Beim Kauf einer Wohnung wird ein Service für eine individuelle Bestellung von Möbeln angeboten. Wir wählen Möbel nur auf Ihre Anfrage aus! Möbel werden vom Entwickler installiert. Es wird eine sehr komfortable zinslose Rate mit einer minimalen ersten Rate bereitgestellt! KOMPLEXE GENEHMIGUNG: 2 Aufzüge; Wäscherei; Fitnesscenter; 2 Schwimmbäder; Tiefgarage; Poolbar; 24-Stunden-Sicherheit, Videoüberwachung, WiFi; Shuttlebus; Finnische Sauna. Auf dem Dach befindet sich eine Terrasse mit Bräunungsbereich. Geschätzter Anstieg der Anlagenpreise pro Jahr: 9% Die durchschnittlichen Mietkosten in DREAM pro Monat für das Jahr ( werden ) angenommen: - Studio 14 t.bat - 1 Schlafzimmer 17 t.bat - 2 Schlafzimmer 33 t.bat In der Nähe befinden sich: Pattaya Walking Street, Pattaya Water Park ( Aquapark ), Phra Tamnak Mountain Viewpoint ( Aussichtsplattform ), Bali Hai Pier (, Tempel des Grand Buddha, Pattoucha Sea Island tTA, Thepprasit Nachtmarkt ( Nachtmarkt ) Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!