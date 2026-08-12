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Penthäuser am Meer in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Torrevieja
340
Valencia
4
Benidorm
15
Alicante
49
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50 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$369,870
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Strandnähe in Torrevieja Diese Wohnu…
$517,952
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick, Pools, Fitnessraum un…
$426,043
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 5/5
Exquisites Strand-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großzügiger Terrasse und Pool in …
$622,681
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Penthouse 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 5/5
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick …
$648,457
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 5/5
Traumhaftes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubendem Meerbli…
$477,810
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 4/4
Modernes Strand-Penthouse mit Dachterrasse und Gemeinschaftspool, nur 200 Meter vom Meer ent…
$393,516
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 4
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick in St…
$461,802
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Dachgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Se…
$370,877
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Stockwerk 8/8
Modernes Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick auf das Meer, be…
$727,423
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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1
Bezugsfertige 3-Zimmer-Wohnungen mit toller Aussicht in San Miguel de Salinas Diese exquisit…
$480,390
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/3
Erstaunliches Doppelhaus im obersten Stockwerk mit einer großzügigen Dachterrasse, Schwimmba…
$484,950
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Penthouse 5 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Stockwerk 8/8
Luxuriöses, geräumiges Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick au…
$744,881
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Penthouse 4 zimmer in el Campello, Spanien
Penthouse 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$688,425
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Penthouse 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 4/4
Familien-Penthouse mit riesiger Terrasse und Meerblick in einem Luxusresort in Strandnähe …
$402,951
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Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Stockwerk 24/25
Schlüsselfertiges High-End-Penthouse mit großer Sonnenterrasse, herrlichem Meerblick und vie…
$1,21M
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Penthouse 4 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Etagenzahl 4
Luxuriöse Wohnungen in einer Anlage mit Pool in Jávea Alicante Entdecken Sie diese großzügig…
$866,997
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Penthouse 3 zimmer in Denia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Luxuriöse, umweltfreundliche 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Denia Costa Blanca Lu…
$408,006
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Penthouse 4 zimmer in La Mata, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 6/6
High-End-Luxus-Strand-Penthouse mit Meerblick, großer Dachterrasse und Pool nur 100 Meter vo…
$1,09M
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Calpe an der Küste Die in Calpe in einem prestigeträchtig…
$1,28M
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Moderne Wohnung im Erdgeschoss mit einer hellen Terrasse und Premium-Einrichtungen wie Schwi…
$312,746
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Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 34/34
Schlüsselfertiges großes High-End-Penthouse mit herrlichem Meerblick, großer Dachterrasse, I…
$1,11M
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Penthouse 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Stockwerk 2/2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse, Panoramablick aufs Meer, Gemeinschaftspool, Fi…
$438,058
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 128 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$1,75M
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 102 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Calpe in der Nähe von Las Salina…
$796,716
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 316 m²
Stockwerk 12/12
Wohnungen am Meer in der begehrten Gegend von Calpe an der Costa Blanca In der charmanten St…
$1,06M
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Penthouse in Orihuela, Spanien
Penthouse
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Luxuriöses Penthouse mit 3 Schlafzimmern und privatem Solarium in Villamartín. Luxuriöses Pe…
$444,249
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Luxuswohnungen mit 2 bis 4 Schlafzimmern und Meerblick in La Mata Dieser Boutique-Wohnkomple…
$713,344
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Penthouse 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 373 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses High-End-Penthouse in Strandnähe mit unglaublichem Blick auf das Meer und einer g…
$1,33M
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Immobilienangaben in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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