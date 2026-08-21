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Penthäuser in Altea, Spanien

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6 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Geräumige Wohnung, komplett im Herzen von Altea renoviert, ist nur wenige Gehminuten von all…
$345 597
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Penthouse 3 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses schöne und helle Penthouse befindet sich in einer exklusiven Wohnanlage in Altea la V…
$301 806
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Penthouse 2 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5/5
Diese elegante Residenz in Altea bietet den perfekten Rückzugsort für diejenigen, die Komfor…
$1,13M
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Penthouse 1 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese neu entwickelten Apartments befinden sich in einer ruhigen Wohngegend von Altea, einer…
$562 934
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Penthouse in Altea, Spanien
Penthouse
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
$569 494
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TekceTekce
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