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Wohnimmobilien in Region Peloponnes, Griechenland

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
226
Municipal Unit of Loutraki Perachora
225
Municipality of Corinth
104
Municipal Unit of Corinth
64
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579 immobilienobjekte total found
Wohnung in Vrachati, Griechenland
Wohnung
Vrachati, Griechenland
Fläche 75 m²
Wohnung zum Verkauf von 75 Quadratmetern im östlichen Peloponnes. Die Wohnung befindet sich …
$201,799
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 58 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet …
$172,970
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Der Keller besteht a…
$979,135
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Wohnung in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Fläche 42 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 42 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die …
$148,755
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Wohnung in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Fläche 50 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 50 Quadratmetern im östlichen Peloponnes - Hermioni…
$80,720
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Über dem kristallklaren Wasser des Saronischen Golfs, in der prestigeträchtigen Küsten Enkla…
$692,573
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Wohnung 2 zimmer in Loutraki, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
In einer der begehrtesten Gegenden von Loutraki gelegen, nur 230 Meter vom Strand entfernt, …
$86,292
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Reihenhaus in Region Peloponnes, Griechenland
Reihenhaus
Region Peloponnes, Griechenland
Fläche 240 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 240 Quadratmetern auf der Peloponnes-Halbinsel im Bau. Das S…
$553,506
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Wohnung in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 52 m²
Wohnung zum Verkauf von 52 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$192,574
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 169 m²
Zum Verkauf Maisonette von 169 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrli…
$366,020
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 136 m²
Verkauf Maisonette von 136 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$301,081
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Herrenhaus 5 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Herrenhaus 5 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
- Isthmia- Haus 200 m2- Grundstück 1080 m2- Was? Innerhalb des Plans- Was? Baubilanz 400q m-…
$578,535
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine außergewöhnliche 111 qm hohe Erdgeschoss-Wohnung, in einem zweistöckig…
$373,963
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 470 m²
Elegante Villa auf drei Ebenen mit zwei unabhängigen Eingängen, die Komfort, Funktionalität …
$1,48M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 7. Stock. Es besteht …
$253,852
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$224,335
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen im Bau. Wohnung von 90 qm in Loutraki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. E…
$749,750
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Fläche 350 m²
----------------------- Einführung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und traditionellen Cha…
$944,567
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Villa in Ermioni, Griechenland
Villa
Ermioni, Griechenland
Fläche 348 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 348 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Unterkunft biet…
$2,60M
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 500 m²
Zum Verkauf angeboten ein Komplex bestehend aus drei autonomen Villen mit einer Gesamtfläche…
$1,77M
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/5
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause!Wenn Sie nach einer Wohnung suchen, die Ihre ständige Reside…
$212,334
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$495,898
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Loutraki near the center, furnished apartment of 50 sq m is for sale. The apartment is in an…
$151,497
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Wohnung 4 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Unterbau, neu gebaute Wohnung von 96 qm ist in einer ausgezeichneten Lage in Loutraki, nur 3…
$363,652
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Villa 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 720 m²
Etagenzahl 2
🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in…
$1,00M
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 84 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$247,949
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Zu verkaufen Wohnung von 53 qm in Loutraki. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteh…
$318,791
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 179 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 m2, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, …
$314,649
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Eine ausgezeichnete Eckwohnung von 108 qm ist zum Verkauf, befindet sich in einem erhöhten E…
$327,217
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 376 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 376 qm in Loutraki. Halbgeschoss besteht aus einer Küche, e…
$791,075
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