Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Saronikos
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Municipal Unit of Saronikos, Griechenland

;
2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
In einer herrlichen Naturlandschaft, mit Panoramablick auf den Saronischen Golf und nur 250 …
$331,936
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 327 m²
Etagenzahl 3
Verkauf Einzelhaus , Solygeia, Mikro Amoni, 327 quadratmeter., in einem Grundstück 1000 quad…
$979,385
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Saronikos, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen