Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Peloponnes
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Region Peloponnes, Griechenland

;
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
125
Municipal Unit of Loutraki Perachora
125
Municipality of Corinth
26
Municipal Unit of Corinth
17
Zeig mehr
186 immobilienobjekte total found
Wohnung in Vrachati, Griechenland
Wohnung
Vrachati, Griechenland
Fläche 75 m²
Wohnung zum Verkauf von 75 Quadratmetern im östlichen Peloponnes. Die Wohnung befindet sich …
$201,799
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Fläche 42 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 42 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die …
$148,755
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Fläche 50 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 50 Quadratmetern im östlichen Peloponnes - Hermioni…
$80,720
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Loutraki, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
In einer der begehrtesten Gegenden von Loutraki gelegen, nur 230 Meter vom Strand entfernt, …
$86,292
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 52 m²
Wohnung zum Verkauf von 52 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$192,574
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine außergewöhnliche 111 qm hohe Erdgeschoss-Wohnung, in einem zweistöckig…
$373,963
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 2 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 7. Stock. Es besteht …
$253,852
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen im Bau. Wohnung von 90 qm in Loutraki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. E…
$749,750
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/5
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause!Wenn Sie nach einer Wohnung suchen, die Ihre ständige Reside…
$212,334
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 1 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Loutraki near the center, furnished apartment of 50 sq m is for sale. The apartment is in an…
$151,497
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Unterbau, neu gebaute Wohnung von 96 qm ist in einer ausgezeichneten Lage in Loutraki, nur 3…
$363,652
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 2 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Zu verkaufen Wohnung von 53 qm in Loutraki. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteh…
$318,791
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Eine ausgezeichnete Eckwohnung von 108 qm ist zum Verkauf, befindet sich in einem erhöhten E…
$327,217
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 95 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet…
$407,344
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Penthouse 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Penthouse 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4/5
For sale an exceptional 78 sq.m. penthouse apartment located in the center of Loutraki, just…
$207,123
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befinde…
$454,573
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Zu verkaufen Wohnung von 68 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$171,203
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/5
Schöne 50 qm Wohnung zum Verkauf mit Meerblick und Bergblick, in einer ausgezeichneten Lage …
$141,924
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 1 Schlafzimmer in Perachora, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Perachora, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es …
$200,720
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Zu verkaufen Wohnung von 152 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stoc…
$247,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Fläche 69 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 69 Quadratmetern im Eastern Peloponnese. Die Wohnun…
$319,918
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Zu verkaufen Wohnung von 59 qm in Loutraki. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es bes…
$277,467
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 95 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet…
$377,827
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/3
Unter dem Bau eines neuen dreistöckigen Wohnungsgebäudes in Loutraki. Meerblick. Moderne Kon…
$494,304
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/3
Eine außergewöhnliche 82 qm Wohnung wird in einem neu gebauten, unterbauten dreistöckigen Wo…
$511,958
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 1 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/4
In einer erstklassigen Lage in Loutraki, nur 625 Meter vom Meer und in der Nähe aller Sehens…
$190,628
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/4
In one of the most privileged locations of Loutraki, right on the seafront, a stunning new a…
$695,218
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
In einem modernen und eleganten Wohnhaus wird ein schönes und helles, neu gebautes 59 qm Woh…
$235,103
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 1 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 28 qm in Loutraki. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es…
$115,709
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
Zum Verkauf 28 qm Wohnung, 2. Stock, komplett renoviert und möbliert, ideal für den Vermiete…
$87,216
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά

Eigenschaftstypen in Region Peloponnes

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Region Peloponnes, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen