Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

;
Municipal Unit of Xylokastro
4
Municipal Unit of Evrostina
4
27 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$448,669
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 136 m²
Zu verkaufen Wohnung von 136 qm in Peloponnese. Die Wohnung hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$336,502
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 99 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$2,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf Maisonette von 161 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbg…
$330,598
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 3 zimmer in Kato Pitsa, Griechenland
Haus 3 zimmer
Kato Pitsa, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
ID Immobilien: 621722 - Kato Pitsa, Einfamilienhaus durchgehend 2 Etagen ZU VERKAUFEN Wohnfl…
$358,947
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lykoporia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lykoporia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Eastern Peloponnese. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$761,551
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Verkauf Maisonette von 118 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$371,923
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 m2, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer…
$89,733
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lykoporia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lykoporia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 133 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 133 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus …
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zu verkaufen Wohnung von 67 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es …
$188,913
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 384 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 384 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$885,531
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf Maisonette von 160 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgescho…
$200,720
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgesc…
$277,467
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es best…
$175,801
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 5 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Verkauf -- Wohnraum Froor Wohnung -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 qm, 5 Schlafzimmer, 2…
$419,532
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. St…
$277,467
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 484 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus eine…
$861,917
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lykoporia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lykoporia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 203 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 203 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 304 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 304 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$861,917
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 250 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$755,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 3 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Haus 3 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
ID Immobilien: 601199 - Sarantapichiotika, Einfamilienhaus durchgehend im Erdgeschoss ZU VER…
$205,113
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 285 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 285 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$625,776
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Fläche 50 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 50 Quadratmetern im östlichen Peloponnes - Hermioni…
$80,720
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 4 zimmer in Ano Loutro, Griechenland
Haus 4 zimmer
Ano Loutro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Seaside Two-Storey Detached House 200 qm in Xylokastro.In einer der schönsten Lagen von Xylo…
$185,649
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 160 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$425,055
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 85 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$165,299
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Municipality of Xylokastro and Evrostina

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen