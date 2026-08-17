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Wohnimmobilien in Municipality of Pylos and Nestor, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Lachanada, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Lachanada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Skouras Real Estate präsentiert eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein neu gebautes Haus in de…
$568,452
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Villa 4 zimmer in Gialova, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gialova, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Glyfada, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$340,175
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Villa 6 zimmer in Pylos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Pylos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 200 m²
Etagenzahl 2
Olive Garden Villas — Panorama Living auf höchstem Niveau Olive Garden ist ein exklusives…
$1,82M
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Haus 11 zimmer in Pylos, Griechenland
Haus 11 zimmer
Pylos, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Unser Büro bietet Ihnen eine luxuriöse Steinvilla an, die sich in der weiteren Umgebung von …
$1,70M
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Villa 10 zimmer in Gialova, Griechenland
Villa 10 zimmer
Gialova, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 1
σ & tau; & ta; & nu; & kappa; & monicron; & sigma; & mu; & iota; & gamma; & iota; a & lambda…
$2,71M
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Immobilienangaben in Municipality of Pylos and Nestor, Griechenland

mit Garage
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mit Schwimmbad
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