Wohnimmobilien in Agii Theodori, Griechenland

Villa in Agii Theodori, Griechenland
Villa
Agii Theodori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 150 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$254,502
Ferienhaus 6 zimmer in Agii Theodori, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Agii Theodori, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$253,429
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Reihenhaus 3 zimmer in Agii Theodori, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Agii Theodori, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Zum Verkauf Maisonette von 91 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$218,871
NicoleNicole
Reihenhaus in Agii Theodori, Griechenland
Reihenhaus
Agii Theodori, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 1
Haus von 91 qm auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet sich a…
$219,797
Wohnung 3 zimmer in Agii Theodori, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Agii Theodori, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 7. Stock. Es besteht …
$247,669
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agii Theodori, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agii Theodori, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 7/7
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im achten Stock und best…
$248,717
Turn KeyTurn Key
Wohnung 2 zimmer in Agii Theodori, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Agii Theodori, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/1
For sale apartment of 52 sq.meters in Peloponnese. The apartment is situated on the 1st floo…
$247,669
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agii Theodori, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agii Theodori, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/1
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 52 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die …
$248,717
