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Wohnimmobilien in Gemeinde Kalamata, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 303 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 303 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,89M
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Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 296 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 296 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,89M
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Wohnung 6 zimmer in Gemeinde Kalamata, Griechenland
Wohnung 6 zimmer
Gemeinde Kalamata, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 5
​Luxuriöse Wohnungen stehen über unsere Agentur in einem vierstöckigen Gebäude zum Verkauf, …
$465,097
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Arfara, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Arfara, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 155 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 155 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$247,949
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Pelekito, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 108 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 3 Schlafzi…
Preis auf Anfrage
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Villa in Artemisia, Griechenland
Villa
Artemisia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 484 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$2,13M
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Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 390 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$3,66M
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Immobilienangaben in Gemeinde Kalamata, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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