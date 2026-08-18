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Wohnimmobilien in Municipality of Sikyona, Griechenland

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Municipal Unit of Sikyona
26
Kiato
13
26 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 173 m²
Verkauf Maisonette von 173 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$188,913
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Zu verkaufen Wohnung von 68 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$171,203
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 367 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 367 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$708,425
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Verkauf Maisonette von 200 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$413,248
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$531,319
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzi…
$206,624
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$288,563
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzim…
$354,213
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 162 m²
Zu verkaufen Maisonette von 162 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 3 Werte. …
$413,248
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$365,621
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 169 m²
Zum Verkauf Maisonette von 169 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrli…
$366,020
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 105 m²
Reihenhaus von 105 m2 auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet…
$314,205
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 196 m²
Zu verkaufen Maisonette von 196 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 2 Werte. …
$212,528
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 58 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet …
$172,970
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 302 m²
Verkauf Maisonette von 302 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$480,602
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$326,166
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Villa in Kiato, Griechenland
Villa
Kiato, Griechenland
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 190 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Die Villa besteht au…
$684,930
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Sikyona, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Sikyona, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/5
Verkauf 50 qm. Wohnung in Kiato, Corinthia, in einer ausgezeichneten Lage nur 460 Meter vom …
$65,282
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Wohnung in Kiato, Griechenland
Wohnung
Kiato, Griechenland
Fläche 66 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 66 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die …
$116,560
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 198 m²
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss be…
$389,634
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Verkauf Maisonette von 130 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat eine Ebene. 1. Stock…
$330,598
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
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Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Zu verkaufen Wohnung von 77 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$171,203
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
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Laliotis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einer Küche, …
$649,390
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
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Laliotis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 245 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 245 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
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Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in Ostpeloponnes . Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
$425,055
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Fläche 85 m²
Zum Verkauf Maisonette von 85 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbge…
$247,949
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