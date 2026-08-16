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Wohnimmobilien in Loutraki, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Loutraki, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
In einer der begehrtesten Gegenden von Loutraki gelegen, nur 230 Meter vom Strand entfernt, …
$86,292
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/4
In one of the most privileged locations of Loutraki, right on the seafront, a stunning new a…
$695,218
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Villa 5 zimmer in Loutraki, Griechenland
Villa 5 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
An impressive 135 sq m villa for sale in Loutraki built on a 700 sq m plot, combining unique…
$469,893
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/3
Eine außergewöhnliche 84 qm Wohnung wird in einem neu gebauten, unterbauten dreistöckigen Wo…
$564,919
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Haus 2 zimmer in Loutraki, Griechenland
Haus 2 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Apartment for sale in Loutraki with an area of 110 square meters. on the 1st floor in a thre…
$242,866
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Haus 3 zimmer in Loutraki, Griechenland
Haus 3 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Loutraki – ist eine der beliebtesten Ferienorte, 80 km von Athen entfernt. Die Stadt liegt a…
$308,832
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