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Wohnimmobilien in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland

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Municipal Unit of Vocha
28
Vrachati
26
Municipal Unit of Velos
12
41 immobilienobjekt total found
Wohnung in Vrachati, Griechenland
Wohnung
Vrachati, Griechenland
Fläche 75 m²
Wohnung zum Verkauf von 75 Quadratmetern im östlichen Peloponnes. Die Wohnung befindet sich …
$201,799
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Villa in Nerantza, Griechenland
Villa
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 500 qm in Peloponnes. Villa besteht aus 5 Schlafzimmern, 3…
$2,31M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Zu verkaufen - Wohnhaus - Korinthia: Vocha - 230 qm.3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, 2 Kü…
$268,034
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 84 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$247,949
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Grekodom Development
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 240 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 240 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$306,984
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Velo in der Nähe von Corinth Nerantza Dorf, Wohnung von 58 qm erhöhten Erdgeschoss, auf eine…
$96,143
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Velo Kokkoni Dorf in Korinth, Maisonette von 160m2 auf einem Grundstück von 190m2 ausgezeich…
$244,727
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth, Einfamilienhaus von 80 qm auf einem Grundstück von 30…
$157,324
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Korinth, Maisonette von 65 m2 möblierte 1.-2. Stock, in sehr g…
$161,986
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 178 m²
Verkauf Maisonette von 178 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss best…
$215,503
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Vrachati bei Korinth Einfamilienhaus von 227 qm. 3 Ebenen, auf einem Grundstück von 500 qm u…
$343,783
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Maisonette in Brahati Corinth ist eine Unterkunft nur 20 Meter vom Meer entfernt. Mit einer …
$279,195
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Sideris Real Estate
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Vrachati ein Dorf in der Nähe von Corinth, Wohnung von 70 qm 2. Stock luftig und hell in seh…
$139,844
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Maisonette von 175 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$295,177
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Ferienhaus in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus
Vrachati, Griechenland
Fläche 267 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 267 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf das Meer öff…
$495,898
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth entdeckt dieses schöne freistehende Haus von 215m2 in …
$326,302
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Semi-Keller besteht aus einem Schlafz…
$318,791
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Velo, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Velo, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$265,659
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Reihenhaus in Nerantza, Griechenland
Reihenhaus
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zum Verkauf Maisonette von 115 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$230,238
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$944,567
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 136 m²
Verkauf Maisonette von 136 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$301,081
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
Zu verkaufen Wohnung von 93 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es bes…
$161,757
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 110 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$227,064
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Velo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Velo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 269 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 269 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$318,791
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Ferienhaus 12 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 12 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 510 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 510 qm in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss besteht aus 6 Sc…
$1,06M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$324,695
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 128 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 128 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$377,827
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Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Zum Verkauf Maisonette von 113 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
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Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Zu verkaufen Maisonette von 145 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
$291,220
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Eigenschaftstypen in Municipality of Velo and Vocha

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