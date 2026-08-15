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Wohnimmobilien in Municipality of West Mani, Griechenland

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Municipal Unit of Lefktro
3
3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Saidona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Saidona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 127 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$371,923
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Villa in Neohori, Griechenland
Villa
Neohori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Haus 8 zimmer in Kardamyli, Griechenland
Haus 8 zimmer
Kardamyli, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Verkauf Maisonette, Lefktro-Kardamyli, Agios Nikolaos, 120 quadratmeter., Σε οικόπεδο 300 qu…
$379,962
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