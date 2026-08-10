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Häuser in Region Peloponnes, Griechenland

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
101
Municipal Unit of Loutraki Perachora
100
Municipality of Corinth
78
Municipal Unit of Corinth
47
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393 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 58 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet …
$172,970
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Der Keller besteht a…
$979,135
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Über dem kristallklaren Wasser des Saronischen Golfs, in der prestigeträchtigen Küsten Enkla…
$692,573
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Reihenhaus in Region Peloponnes, Griechenland
Reihenhaus
Region Peloponnes, Griechenland
Fläche 240 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 240 Quadratmetern auf der Peloponnes-Halbinsel im Bau. Das S…
$553,506
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 169 m²
Zum Verkauf Maisonette von 169 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrli…
$366,020
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 136 m²
Verkauf Maisonette von 136 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$301,081
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Herrenhaus 5 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Herrenhaus 5 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
- Isthmia- Haus 200 m2- Grundstück 1080 m2- Was? Innerhalb des Plans- Was? Baubilanz 400q m-…
$578,535
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 470 m²
Elegante Villa auf drei Ebenen mit zwei unabhängigen Eingängen, die Komfort, Funktionalität …
$1,48M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$224,335
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Villa in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa
Municipality of Ermionida, Griechenland
Fläche 350 m²
----------------------- Einführung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und traditionellen Cha…
$944,567
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Villa in Ermioni, Griechenland
Villa
Ermioni, Griechenland
Fläche 348 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 348 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Unterkunft biet…
$2,60M
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 500 m²
Zum Verkauf angeboten ein Komplex bestehend aus drei autonomen Villen mit einer Gesamtfläche…
$1,77M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$495,898
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Villa 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 720 m²
Etagenzahl 2
🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in…
$1,00M
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 84 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$247,949
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 179 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 m2, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, …
$314,649
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 376 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 376 qm in Loutraki. Halbgeschoss besteht aus einer Küche, e…
$791,075
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 370 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 370 qm in Loutraki. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$1,05M
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Ferienhaus in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus
Region Peloponnes, Griechenland
Fläche 220 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 220 qm in Western Peloponnes. Ein Blick auf die Stadt, den …
$306,984
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Villa in Isthmia, Griechenland
Villa
Isthmia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 605 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 605 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$2,95M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 115 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 115 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$543,126
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lykoporia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lykoporia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Eastern Peloponnese. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$761,551
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Haus 3 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Haus 3 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
ID Immobilien: 11490 - Παράλιο Άστρος, Maisonette durchgehend im Erdgeschoss ZU VERKAUFEN Wo…
$284,879
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Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 9 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 470 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 470 qm in Loutraki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$1,42M
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Reihenhaus in Portocheli, Griechenland
Reihenhaus
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Velo Kokkoni Dorf in Korinth, Maisonette von 160m2 auf einem Grundstück von 190m2 ausgezeich…
$244,727
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Reihenhaus in Parálio Ástros, Griechenland
Reihenhaus
Parálio Ástros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
$448,669
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Villa in Portocheli, Griechenland
Villa
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Verkauf unter Bau 2-stöckige Villa von 200 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus…
$1,06M
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Ferienhaus in Perachora, Griechenland
Ferienhaus
Perachora, Griechenland
Zum Verkauf ein Halbzeug mit einer Fläche von 75m2 auf einem Grundstück von 500m2 gebaut. Da…
$129,878
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 900 m²
&Das Hotel ist eine luxuriöse Struktur, die mit Inspiration entworfen und nach den neuesten …
Preis auf Anfrage
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