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Wohnimmobilien in Kiato, Griechenland

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13 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 173 m²
Verkauf Maisonette von 173 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$188,913
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 367 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 367 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$708,425
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzi…
$206,624
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Zu verkaufen Wohnung von 77 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$171,203
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in Ostpeloponnes . Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
$425,055
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 196 m²
Zu verkaufen Maisonette von 196 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 2 Werte. …
$212,528
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Wohnung in Kiato, Griechenland
Wohnung
Kiato, Griechenland
Fläche 66 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 66 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die …
$116,560
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 105 m²
Reihenhaus von 105 m2 auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet…
$314,205
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 169 m²
Zum Verkauf Maisonette von 169 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrli…
$366,020
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 58 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet …
$172,970
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Villa in Kiato, Griechenland
Villa
Kiato, Griechenland
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 190 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Die Villa besteht au…
$684,930
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
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Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$288,563
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$531,319
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