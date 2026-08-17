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Wohnimmobilien in Kranidi, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kranidi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 259 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 259 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$613,968
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kranidi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Zu verkaufen 2 - Stockwerk mit 136 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgescho…
$649,390
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Villa in Kranidi, Griechenland
Villa
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 480 m²
2-stöckige Villa von 480 m2 in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 8 Sc…
Preis auf Anfrage
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Villa in Kranidi, Griechenland
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Kranidi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus in Porto Heli Willkommen in einem A…
$1,52M
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