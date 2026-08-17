Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Solygeia
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Municipal Unit of Solygeia, Griechenland

;
häuser
12
12 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 165 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$743,846
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Verkauf Maisonette von 120 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgescho…
$295,177
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Über dem kristallklaren Wasser des Saronischen Golfs, in der prestigeträchtigen Küsten Enkla…
$686,808
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Maisonette von 135 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss b…
$292,904
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Sophiko, Griechenland
Reihenhaus
Sophiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Maisonette von 120 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
$265,659
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 210 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$649,390
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 120 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$425,181
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 740 m²
Komplex Dieser beeindruckende Wohnkomplex zum Verkauf befindet sich in Pefkali, Corinthia, e…
$909,146
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Über dem kristallklaren Wasser des Saronischen Golfs, in der prestigeträchtigen Küsten Enkla…
$692,573
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 247 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 247 qm in Peloponnes. 1. Stock besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$442,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Über dem kristallklaren Wasser des Saronischen Golfs, in der prestigeträchtigen Küsten Enkla…
$688,032
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English

Immobilienangaben in Municipal Unit of Solygeia, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen