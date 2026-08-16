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Wohnimmobilien in Argos-Mykene, Griechenland

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Municipal Unit of Lerna
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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Myli, Griechenland
Ferienhaus
Myli, Griechenland
Fläche 400 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 400 qm im Osten Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf die St…
$885,531
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Reihenhaus in Myli, Griechenland
Reihenhaus
Myli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf Maisonette von 80 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss…
$171,203
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Myli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Myli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 98 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$283,370
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/2
🏛 LOFT-Wohnung im Herzen von Athen - Neos Kosmos Bezirk unter dem Goldenen VisumPreis: 320.0…
$365,577
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Herrenhaus 7 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Herrenhaus 7 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
- Zweigeschossiges historisches Haus 188 qm mit zwei Erdgeschoss-Shops.- Was? Das Anwesen be…
$179,789
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