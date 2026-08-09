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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

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Ermioni
5
15 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Inmitten der ruhigen Landschaft von Achladitsa (Dardiza), einer der begehrtesten Wohngebiete…
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Villa in Thermisia, Griechenland
Villa
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 500 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,77M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Thermisia, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 203 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 203 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdge…
$1,18M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Ermioni, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Ermioni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 210 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 210 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$1,89M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermisia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 109 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$342,406
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Villa in Thermisia, Griechenland
Villa
Thermisia, Griechenland
Fläche 147 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 147 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Die erste Etage best…
$1,02M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Ermioni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Ermioni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Erdgeschoss besteht…
$649,390
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Haus 2 Schlafzimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Inmitten der ruhigen Landschaft von Achladitsa (Dardiza), einer der begehrtesten Wohngebiete…
$740,034
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Ermioni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Ermioni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 215 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 215 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss besteht…
$318,791
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermisia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 124 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$543,126
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Villa 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 720 m²
Etagenzahl 2
🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in…
$1,00M
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Haus 2 Schlafzimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Inmitten der ruhigen Landschaft von Achladitsa (Dardiza), einer der begehrtesten Wohngebiete…
$748,690
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Villa in Ermioni, Griechenland
Villa
Ermioni, Griechenland
Fläche 124 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 124 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Die erste Etage best…
$1,48M
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Villa in Ermioni, Griechenland
Villa
Ermioni, Griechenland
Fläche 348 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 348 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Unterkunft biet…
$2,60M
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Ermioni, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Isl…
$826,506
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Eigenschaftstypen in Municipal Unit of Ermioni

häuser

Immobilienangaben in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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