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Wohnimmobilien in Municipality of Messini, Griechenland

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Petalidi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petalidi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Wohnung von 110 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$330,598
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Haus 8 zimmer in Messini, Griechenland
Haus 8 zimmer
Messini, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Verkauf Einzelhaus , Messini, Agios Konstantinos, 200 quadratmeter., Σε οικόπεδο 4000 quadra…
$238,833
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Haus 8 zimmer in Messini, Griechenland
Haus 8 zimmer
Messini, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Verkauf Einzelhaus , Messini, 156 quadratmeter., 2 Ebenen, 1rst Fußboden, 8 Zimmer, 2 schlaf…
$184,553
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